Команда Котто всё ещё работает над датой его возвращения на ринг
Вице-президент Miguel Cotto Promotions Брайан Перес рассказал о том, что дата возвращения на ринг Мигеля Котто всё ещё не определена.
Пуэрториканец должен был вернуться на ринг в прошлом месяце в поединке с Джеймсом Кирклендом, однако бой был отменён
«Мы всё ещё ведём переговоры с руководством Roc Nation (промоутеры Котто. — Прим. “Чемпионата”). Время не стоит на месте, и нам бы хотелось определиться с датой. Мигель продолжает тренироваться в соответствии с инструкциями, чтобы быть готовым к возможному возвращению на ринг в
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