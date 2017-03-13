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https://sport.mail.ru/news/boxing/29057308/
13 марта 2017, 13:28 | Бокс | Чемпионат.com

Команда Котто всё ещё работает над датой его возвращения на ринг

Вице-президент Miguel Cotto Promotions Брайан Перес рассказал о том, что дата возвращения на ринг Мигеля Котто всё ещё не определена.

Пуэрториканец должен был вернуться на ринг в прошлом месяце в поединке с Джеймсом Кирклендом, однако бой был отменён из-за травмы последнего.

«Мы всё ещё ведём переговоры с руководством Roc Nation (промоутеры Котто. — Прим. “Чемпионата”). Время не стоит на месте, и нам бы хотелось определиться с датой. Мигель продолжает тренироваться в соответствии с инструкциями, чтобы быть готовым к возможному возвращению на ринг в Лос-Анджелесе. У нас должны быть новости на следующей неделе. Июнь был бы хорошим временем для поединка, потому что это позволит нам рассчитывать на ещё один бой до конца года», — цитирует Переса BoxingScene.
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