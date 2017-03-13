Боксеру Курбанову предстоит выполнить большую тренировочную работу перед боем с Мосли

Поединок за Интерконтинентальный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг между 21-летним Курбановым и 45-летним Мосли пройдет 5 мая в Екатеринбурге.

«Шейн, безусловно, великий боксер, и я понимаю, с чем мне придется столкнуться в ринге. Безусловно, я буду к этому готов, мне нужно будет проделать огромную работу в тренировочном и психологическом плане. Передо мной будет стоять живая легенда, мы будем в ринге один на один, мы будем делить победу, там мы не будем смотреть на возраст», — сказал Курбанов.

Мосли хочет доказать всем, что он до сих пор боксер мирового уровня. «Я считаю, что намного опытнее, и это будет очень серьезное испытание для моего молодого соперника. Но в ринге как раз мы увидим, кто победит», — сказал американец.

Мероприятие пройдет во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). «ДИВС вмещает 5,5 тыс. человек. Нас ожидает андеркард из 9 титульных поединков по профессиональному боксу. Событие приурочено к Дню Победы, это большое событие, мы делаем праздник спорта, на который, конечно же, будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны», — сказал исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Алексей Титов.

О соперниках

В послужном списке Курбанова 10 побед (8 нокаутом), ни одного поражения.

Мосли ранее считался одной из суперзвезд мирового бокса. Он завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, являлся неофициально лучшим боксером мира во всех весах и заработал за карьеру несколько десятков миллионов долларов. Американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но в 2015-м вернулся на ринг и победил никагаруанца Рикардо Майоргу. После этого он выиграл у венесуэльца Патрика Лопеса и уступил россиянину Давиду Аванесяну.

В послужном списке американца 49 побед (40 нокаутом), десять поражений и одна ничья.