Промоутер: Победив Головкина, Джейкобс за одну ночь заберет все титулы и взлетит на вершину бокса

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«Это потрясающий поединок. Оба парня могут многое выиграть. Геннадий может побить чистого “номер два” в среднем весе и укрепить свои позиции в статусе лучшего средневеса в мире. Джейкобс же за один вечер может взлететь ракетой на вершину не только среднего дивизиона, но и всего бокса. Если он побьет GGG, то завоюет все пояса и он станет мужчиной с большой буквы “М”. Многие считают, если кто и способен побить Головкина, то это Джейкобс. Все будут смотреть этот бой 18 марта», — сказал Леффлер в интервью Fightnews.com.

Ранее промоутер отметил, что контракте боя Головкин — Джейкобс нет пункта о реванше. Также Леффлер ответил ненавистникам, критикующих карьеру казахстанского боксера.