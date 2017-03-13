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https://sport.mail.ru/news/boxing/29056776/
13 марта 2017, 13:00 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер: Победив Головкина, Джейкобс за одну ночь заберет все титулы и взлетит на вершину бокса

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер рассказал о том, какие перспективы откроет перед американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) победа в их предстоящем поединке.

Он добавил если победит GGG то тот укрепит свои позиции. Увеличить
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«Это потрясающий поединок. Оба парня могут многое выиграть. Геннадий может побить чистого “номер два” в среднем весе и укрепить свои позиции в статусе лучшего средневеса в мире. Джейкобс же за один вечер может взлететь ракетой на вершину не только среднего дивизиона, но и всего бокса. Если он побьет GGG, то завоюет все пояса и он станет мужчиной с большой буквы “М”. Многие считают, если кто и способен побить Головкина, то это Джейкобс. Все будут смотреть этот бой 18 марта», — сказал Леффлер в интервью Fightnews.com.

Ранее промоутер отметил, что контракте боя Головкин — Джейкобс нет пункта о реванше. Также Леффлер ответил ненавистникам, критикующих карьеру казахстанского боксера.

Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится утром 19 марта по времени Астаны на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан» и KazSport.
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