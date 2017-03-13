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https://sport.mail.ru/news/boxing/29056508/
13 марта 2017, 12:39 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина ответил его критикам

Промоутер Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью Fightnews.com ответил людям из мира бокса, постоянно критикующим казахстанца, сообщает Sports.kz.

Промоутер Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> в интервью Fightnews.com ответил людям из мира бокса постоянно критикующим <span class=error>казахстанца</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— С тех пор, как Головкин дал первое интервью своим хейтерам два года назад, Геннадий устроил аншлаги на Madison Square Garden, Forum и O2 Arena и стал самым доминирующим чемпионом в боксе с 23-мя нокаутами подряд. GGG стал одной из самых продаваемых звезд в боксе, особенно на международном уровне, причем его бои транслировались более чем в 100 странах мира. Геннадий показал, что значит быть истинным чемпионом. Неплохо, не правда ли? Четыре его бывших соперника, жертвы нокаутирующей мощи GGG, становятся хедлайнерами вечеров бокса на разных континентах, например Стивенс — Лемье, или скоро будет поединок Мюррей — Росадо… Но я готов к следующему раунду нападок его критиков, — сказал Леффлер.

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