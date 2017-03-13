«Бой между Мейвезером и Макгрегором — это мошенничество, это дерьмо. Это просто хороший бизнес. У Макгрегора нет никаких шансов против Мейвезера-младшего. Я могу заверить вас, что даже я в свои 54 года и в моём нынешнем состоянии и без достаточной подготовки могу побить звезду UFC. Вот прямо сейчас, выставь они против меня Макгрегора, я бы побил его без каких-либо проблем», — цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.