Чавес-старший: Бой Мейвезера с Макгрегором — это мошенничество
Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар
Чавес-старший считает потенциальный поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором Макгрегором мошенничеством по отношению к болельщикам.
«Бой между Мейвезером и Макгрегором — это мошенничество, это дерьмо. Это просто хороший бизнес. У Макгрегора нет никаких шансов против
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