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https://sport.mail.ru/news/boxing/29056227/
13 марта 2017, 12:25 | Бокс | Чемпионат.com

Чавес-старший: Бой Мейвезера с Макгрегором — это мошенничество

Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес-старший считает потенциальный поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и звездой UFC Конором Макгрегором мошенничеством по отношению к болельщикам.

«Бой между Мейвезером и Макгрегором — это мошенничество, это дерьмо. Это просто хороший бизнес. У Макгрегора нет никаких шансов против Мейвезера-младшего. Я могу заверить вас, что даже я в свои 54 года и в моём нынешнем состоянии и без достаточной подготовки могу побить звезду UFC. Вот прямо сейчас, выставь они против меня Макгрегора, я бы побил его без каких-либо проблем», — цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.
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