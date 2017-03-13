Лемье рассказал о плане встретиться с «Канело» или Сондерсом перед реваншем с Головкиным

11 марта в США Лемье нокаутировал в третьем раунде американца Кертиса Стивенса, после чего сравнил его ударную мощь с силой Головкину, которому канадец досрочно проиграл в октябре 2015 года. При этом Стивенс также был нокаутирован казахстанцем, но уже в 2013 году.

«Это две разные силы, — отметил Лемье, слова которого приводит AllBoxing.Ru. — Головкин сильнее, Стивенс не так силен, как он. Головкин не очень взрывной, он просто тяжело бьет. Как я уже сказал, я готов драться с кем угодно, в том числе с GGG, но у меня есть определенный план. До этого хорошим вариантом может стать Сауль “Канело” Альварес или Билли Джо Сондерс. Я готов драться с сильнейшими соперниками, так как, чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. Сейчас, на мой взгляд, лучшим является Головкин».