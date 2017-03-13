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https://sport.mail.ru/news/boxing/29055713/
13 марта 2017, 12:05 | Бокс | Vesti.kz

Лемье рассказал о плане встретиться с «Канело» или Сондерсом перед реваншем с Головкиным

Экс-чемпион мира в среднем весе канадский боксер Давид Лемье (37−3, 33 КО) рассказал о своих ближайших планах, а также желании провести реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0,33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Канадец добавил что GGG является лучшим боксером в мире. Увеличить
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11 марта в США Лемье нокаутировал в третьем раунде американца Кертиса Стивенса, после чего сравнил его ударную мощь с силой Головкину, которому канадец досрочно проиграл в октябре 2015 года. При этом Стивенс также был нокаутирован казахстанцем, но уже в 2013 году.

«Это две разные силы, — отметил Лемье, слова которого приводит AllBoxing.Ru. — Головкин сильнее, Стивенс не так силен, как он. Головкин не очень взрывной, он просто тяжело бьет. Как я уже сказал, я готов драться с кем угодно, в том числе с GGG, но у меня есть определенный план. До этого хорошим вариантом может стать Сауль “Канело” Альварес или Билли Джо Сондерс. Я готов драться с сильнейшими соперниками, так как, чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. Сейчас, на мой взгляд, лучшим является Головкин».
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