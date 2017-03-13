Антон Пинчук в лидерах. Как выступают боксеры «Астана Арланс» в новом сезоне WSB

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«Астана Арланс» имеет в своем активе девять очков из девяти возможных. Три встречи — три победы. От идущей второй российской команды «арланы» оторвались на пять очков.

В целом, казахстанские боксеры провели 15 поединков. Из них лишь трижды был зафиксирован проигрыш наших бойцов — дважды уступили в матче против россиян и единожды против узбекских мастеров.

В случае победы в четвертой встрече «Астана Арланс» станет недосягаемым для соперников и обеспечит себе выход в следующий раунд.

К тому же, весь состав клуба подошел в отличной форме к новому сезону Всемирной серии. И практически во всех весовых категориях наши боксеры входят в число лучших в личных показателях.

В первом наилегчайшем весе Темиртас Жусупов с шестью очками занимает третью строчку рейтинга. На его счету два поединка, в которых он одержал одну победу.

Капитан команды Олжас Саттыбаев удачно начал выступление в наилегчайшей весовой категории. Он провел одну встречу, которую завершил своей победой. Пять очков и третья строчка ТОПа. К слову, все боксеры этой весовой категории, составляющие список лучших, имеют точно такие же показатели, как у Олжаса.

Стопроцентные показатели у Ильяса Сулейменова. Боксер принял участие в двух поединках за «арланов» и добился двух побед. Это позволило ему расположиться на втором месте ТОПа легчайшего веса. Первую строчку занимает узбек Абдулхай Шарахматов, у которого статистика точь-в-точь, как у Сулейменова. Однако у казахстанца есть одно предупреждение.

В число лучших входит и Закир Сафиуллин, выступающий в легком весе. В его активе один бой, одна победа и пять очков. А Дильмурат Мижитов (первый полусредний вес) с шестью очками на третьем месте.

Асланбек Шымбергенов стартовал в новом сезоне с тяжелейшей встрече против олимпийского призера Рио узбека Шахрама Гиясова. В тесной борьбе «арлан» добыл важную викторию, которая принесла команде досрочную победу над «тиграми». И пока Шымбергенов шестой в списке лучших полусреднего веса.

Лучшим же среди казахстанских боксеров значится Антон Пинчук. Тяжеловес возглавляет рейтинг лучших в весовой категории до 91 килограмма. Два поединка, две победы и 10 очков в личном зачете.

Добавим, что следующую встречу «Астана Арланс» проведет 18 марта против российского клуба. Поединки пройдут в Таразе.