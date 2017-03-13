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https://sport.mail.ru/news/boxing/29055188/
13 марта 2017, 11:43 | Бокс | Vesti.kz

Антон Пинчук в лидерах. Как выступают боксеры «Астана Арланс» в новом сезоне WSB

Во всех трех группах седьмого сезона WSB завершился первый круг. По промежуточным итогам казахстанская команда «Астана Арланс» возглавляет «группу» смерти. При этом, на счету казахстанских боксеров нет ни одного поражения. Кроме того, некоторые «арланы» отметились достижениями в личной статистике. Подробности в материале Vesti.kz.

Команда Астана Арланс возглавляет группу смерти. Увеличить
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«Астана Арланс» имеет в своем активе девять очков из девяти возможных. Три встречи — три победы. От идущей второй российской команды «арланы» оторвались на пять очков.

В целом, казахстанские боксеры провели 15 поединков. Из них лишь трижды был зафиксирован проигрыш наших бойцов — дважды уступили в матче против россиян и единожды против узбекских мастеров.

В случае победы в четвертой встрече «Астана Арланс» станет недосягаемым для соперников и обеспечит себе выход в следующий раунд.

К тому же, весь состав клуба подошел в отличной форме к новому сезону Всемирной серии. И практически во всех весовых категориях наши боксеры входят в число лучших в личных показателях.

В первом наилегчайшем весе Темиртас Жусупов с шестью очками занимает третью строчку рейтинга. На его счету два поединка, в которых он одержал одну победу.

Капитан команды Олжас Саттыбаев удачно начал выступление в наилегчайшей весовой категории. Он провел одну встречу, которую завершил своей победой. Пять очков и третья строчка ТОПа. К слову, все боксеры этой весовой категории, составляющие список лучших, имеют точно такие же показатели, как у Олжаса.

Стопроцентные показатели у Ильяса Сулейменова. Боксер принял участие в двух поединках за «арланов» и добился двух побед. Это позволило ему расположиться на втором месте ТОПа легчайшего веса. Первую строчку занимает узбек Абдулхай Шарахматов, у которого статистика точь-в-точь, как у Сулейменова. Однако у казахстанца есть одно предупреждение.

В число лучших входит и Закир Сафиуллин, выступающий в легком весе. В его активе один бой, одна победа и пять очков. А Дильмурат Мижитов (первый полусредний вес) с шестью очками на третьем месте.

Асланбек Шымбергенов стартовал в новом сезоне с тяжелейшей встрече против олимпийского призера Рио узбека Шахрама Гиясова. В тесной борьбе «арлан» добыл важную викторию, которая принесла команде досрочную победу над «тиграми». И пока Шымбергенов шестой в списке лучших полусреднего веса.

Лучшим же среди казахстанских боксеров значится Антон Пинчук. Тяжеловес возглавляет рейтинг лучших в весовой категории до 91 килограмма. Два поединка, две победы и 10 очков в личном зачете.

Добавим, что следующую встречу «Астана Арланс» проведет 18 марта против российского клуба. Поединки пройдут в Таразе.

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