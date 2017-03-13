Шугар Рэй Леонард: В бою против Головкина Джейкобсу придется не только боксировать, но и драться
Легенда мирового бокса Шугар Рэй Леонард считает, что у Дэниэла Джейкобса есть шанс в поединке против казахстанца Геннадия Головкина. Об этом он рассказал в интервью FightSpace.
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Видимо, что-то случилось...
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— Дэнни нельзя драться по сценарию Головкина. Ему нужно действовать умно.
— Ему придется драться как с Куиллином, или боксировать?
— Боксировать. Но в
Напомним, утром 19 марта по времени Астаны Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в
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