Шугар Рэй Леонард: В бою против Головкина Джейкобсу придется не только боксировать, но и драться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Дэнни нельзя драться по сценарию Головкина. Ему нужно действовать умно.

— Ему придется драться как с Куиллином, или боксировать?

— Боксировать. Но в какой-то момент придется и подраться, чтобы заставить себя уважать. Дэниэл мне всегда нравился. Он умный, сообразительный парень, мужественный, не сдается. Это бой, в котором Дэнни будет в своей лучшей форме. Здесь все звезды встали в ряд. Все складывается просто идеально, поэтому я даю ему шанс на победу.