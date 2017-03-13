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https://sport.mail.ru/news/boxing/29053145/
13 марта 2017, 9:51 | Бокс | Vesti.kz

Шугар Рэй Леонард: В бою против Головкина Джейкобсу придется не только боксировать, но и драться

Легенда мирового бокса Шугар Рэй Леонард считает, что у Дэниэла Джейкобса есть шанс в поединке против казахстанца Геннадия Головкина. Об этом он рассказал в интервью FightSpace.

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— Дэнни нельзя драться по сценарию Головкина. Ему нужно действовать умно.

— Ему придется драться как с Куиллином, или боксировать?

— Боксировать. Но в какой-то момент придется и подраться, чтобы заставить себя уважать. Дэниэл мне всегда нравился. Он умный, сообразительный парень, мужественный, не сдается. Это бой, в котором Дэнни будет в своей лучшей форме. Здесь все звезды встали в ряд. Все складывается просто идеально, поэтому я даю ему шанс на победу.

Напомним, утром 19 марта по времени Астаны Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

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