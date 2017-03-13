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«Бой с Джейкобсом очень опасен для Геннадия. Он может потерять все, так как в договоре нет пункта о реванше. Если Дэнни преуспеет, он выиграет все титулы, которые мы так долго собирали. Но это, что нравится фанатам. Они любят, когда на кону против риска стоят награды. Хотя, я не думаю, что этот бой продлится все 12 отведенных раундов», — заявил промоутер Головкина Том Леффлер.

Ранее промоутер Головкина поставил на место ненавистников, критикующих карьеру GGG.