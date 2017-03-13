В контракте боя Головкин — Джейкобс нет пункта о реванше
Чемпионские титулы Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, а также возможность проведения больших боев под угрозой, пишет boxingscene.com. Оказалось, в контракте на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом нет пункта о реванше. То есть в случае поражения GGG останется ни с чем.
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«Бой с Джейкобсом очень опасен для Геннадия. Он может потерять все, так как в договоре нет пункта о реванше. Если Дэнни преуспеет, он выиграет все титулы, которые мы так долго собирали. Но это, что нравится фанатам. Они любят, когда на кону против риска стоят награды. Хотя, я не думаю, что этот бой продлится все 12 отведенных раундов», — заявил промоутер Головкина Том Леффлер.
Ранее промоутер Головкина поставил на место ненавистников, критикующих карьеру GGG.
Напомним, утром 19 марта по времени Астаны Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в
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