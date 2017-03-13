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https://sport.mail.ru/news/boxing/29052698/
13 марта 2017, 9:47 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Геннадия Головкина ответил его ненавистникам

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер поставил на место критиков, резко высказывающихся по поводу карьеры GGG.

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«Давайте посмотрим: с момента первого интервью GGG недоброжелателям два года назад Геннадий распродал Madison Square Garden, арену Forum в Лос-Анджелесе, распродал арену O2 в Лондоне и стал самым доминирующим чемпионом в боксе с 23-мя нокаутами подряд. GGG стал одним из самых продаваемых звезд в боксе, особенно на международном уровне, причем его поединки показали более чем в 100 странах мира. Геннадий показал, что значит быть истинным чемпионом. Неплохо, правда? Четыре его бывших соперника, жертвы нокаутирующей силы GGG, становятся хедлайнерами вечеров бокса на разных континентах, например Стивенс — Лемье, или скоро будет бой Мюррей — Росадо… Но я готов к следующему раунду нападок ненавистников», — цитирует Леффлера fightnews.com.

Напомним, утром 19 марта по времени Астаны Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

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