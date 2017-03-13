Промоутер Геннадия Головкина ответил его ненавистникам
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер поставил на место критиков, резко высказывающихся по поводу карьеры GGG.
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«Давайте посмотрим: с момента первого интервью GGG недоброжелателям два года назад Геннадий распродал Madison Square Garden, арену Forum в
Напомним, утром 19 марта по времени Астаны Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в
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