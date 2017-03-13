Промоутер Геннадия Головкина ответил его ненавистникам

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«Давайте посмотрим: с момента первого интервью GGG недоброжелателям два года назад Геннадий распродал Madison Square Garden, арену Forum в Лос-Анджелесе, распродал арену O2 в Лондоне и стал самым доминирующим чемпионом в боксе с 23-мя нокаутами подряд. GGG стал одним из самых продаваемых звезд в боксе, особенно на международном уровне, причем его поединки показали более чем в 100 странах мира. Геннадий показал, что значит быть истинным чемпионом. Неплохо, правда? Четыре его бывших соперника, жертвы нокаутирующей силы GGG, становятся хедлайнерами вечеров бокса на разных континентах, например Стивенс — Лемье, или скоро будет бой Мюррей — Росадо… Но я готов к следующему раунду нападок ненавистников», — цитирует Леффлера fightnews.com.