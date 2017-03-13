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Об этом Баффер сообщил в своем аккаунте в «Твиттере», отправившись в «Большое яблоко» вместе со своей собакой Лулу.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс по времени Астаны пройдет утром 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Now with MrsB &Lulu(the pup) fly 2 NYC-Saturday it all goes down <a href="https://twitter.com/TheGarden">@TheGarden</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGJacobs?src=hash">#GGGJacobs</a> <a href="https://twitter.com/HBOboxing">@HBOboxing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGetReadyToRumble?src=hash">#LetsGetReadyToRumble</a> <a href="https://twitter.com/BernieBahrmasel">@BernieBahrmasel</a></p>— Michael Buffer (@Michael_Buffer) <a href="https://twitter.com/Michael_Buffer/status/840914098867097601">12 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I've been asked,who is Lulu..here she is-now going to NYC 4 <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGJacobs?src=hash">#GGGJacobs</a> <a href="https://twitter.com/TheGarden">@TheGarden</a> Saturday <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGetReadyToRumble?src=hash">#LetsGetReadyToRumble</a> ™ ? <a href="https://t.co/oRroeHsC8u">pic.twitter.com/oRroeHsC8u</a></p>— Michael Buffer (@Michael_Buffer) <a href="https://twitter.com/Michael_Buffer/status/840916871612387328">12 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>