Майкл Баффер вылетел в Нью-Йорк для работы на бое Головкин — Джейкобс
Известный конферансье в мире бокса Майкл Баффер вылетел в
Нью-Йорк для работы на бое Головкин — Джейкобс, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом Баффер сообщил в своем аккаунте в «Твиттере», отправившись в «Большое яблоко» вместе со своей собакой Лулу.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс по времени Астаны пройдет утром 19 марта на арене Madison Square Garden в
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