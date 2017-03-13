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13 марта 2017, 9:45 | Бокс | Vesti.kz

Майкл Баффер вылетел в Нью-Йорк для работы на бое Головкин — Джейкобс

Известный конферансье в мире бокса Майкл Баффер вылетел в Нью-Йорк для работы на бое Головкин — Джейкобс, передает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом Баффер сообщил в своем аккаунте в «Твиттере», отправившись в «Большое яблоко» вместе со своей собакой Лулу.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс по времени Астаны пройдет утром 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

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