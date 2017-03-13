Леффлер: Если бы все зависело от нас, Головкин провел бы бой с «Канело» еще до его встречи с Котто
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер поделился подробностями, касающимися потенциального боя казахстанца с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает fightnews.com.
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Видимо, что-то случилось...
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«Если бы это зависело от нас, этот бой состоялся бы еще до того, как «Канело» побил Котто. Котто также был обязательным претендентом на бой с Головкиным. Это все началось с Серхио Мартинеса. Когда Серхио считался лучшим средневесом в мире, и Геннадий хотел провести с ним объединительный бой, он решил драться с Котто, поднявшимся в весе парнем, который был намного меньше его. А потом Котто предпочел бой с «Канело» вместо Геннадия. Все это упирается в главный посыл: если бы GGG был парнем, которого легко победить, соперники выстраивались бы к нему в очередь. Его бы не избегали. Очевидно, что нужно считаться с тем фактом, что он нокаутировал 23 соперников подряд. Люди знают, что попав на один ринг с Геннадием, их ждет много наказания, а не скучное 12-раундовое решение. Это называется «доминирование», или в боксе — «ранний нокаут».
Напомним, ранее промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что контракт на бой уже находится у команды Головкина, но сам GGG не в курсе происходящего.
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