Константин Цзю: Стиль боя Джейкобса подходит Головкину

— Константин Борисович, чего Вы ждете от боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса, который состоится 18 марта?

— Думаю, что в предстоящем поединке у Геннадия не должно возникнуть особых проблем. По классу он сильнее своего нынешнего соперника.



— Что может предложить Головкину Дэниел Джейкобс?

— Типичный американский боксер. У него стиль боя, который, в общем-то, подходит Головкину. Не избегает обменов ударами… Для Гены все должно быть нормально, потому что сейчас он — один из лучших боксеров мира. Конечно, нужно серьезно готовиться, настроиться, чтобы выходить и просто качественно сделать свою работу. Что, в общем-то, обычно Гена и делает.



— Что выделяет и делает Головкина одним из лучших боксеров сегодня?

— Хорошая техника удара. Хорошие защитные действия, перемещения по рингу. Думающий боксер, умеющий мощно пробить, — это редкость.



— В списке ТОП-10 pound-for-pound на какое место Вы бы поставили Головкина?

— Как минимум, в тройке он должен быть.



— Кому Геннадий может уступать в рейтинге, по Вашему мнению?

— Я даже не хочу говорить о том, кто лучше или хуже, но в тройке Головкин однозначно должен быть. Очень хотел бы, чтобы Головкин вышел в ринг с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.



— Какова вероятность, что в скором времени этот бой все-таки состоится, учитывая, как долго о нем уже говорят?

— Если стороны договорятся, то почему — нет? Это хороший с финансовой точки зрения бой, поэтому он рано или поздно должен состояться. Оба боксера сотрудничают с телеканалом HBO, поэтому здесь не будет какого-то конфликта интересов.



— Каким может по содержанию получиться бой Головкина против Альвареса? Это будет «рубка» или, скорее, тактическая история?

— Наверное, тактический будет бой, но обмен ударами тоже состоится, потому что что Гена это любит и этого не избегает. Канело больше работает на контратаках, но, в то же время, и у него есть хорошая ударная мощь. Одним словом, это будет очень интересный поединок.



— Не так давно казахстанец Жанат Жакиянов стал новым обладателем титулов чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем вес. Примечательно, что работает он с Рикки Хаттоном, с которым Вы в бытность боксером встречались на ринге. Что Вы думаете по этому поводу?

— Рикки Хаттон — это был «рубака», драчун, и если Жанат выступает примерно так же, как он в прошлом, то хорошо. А если это думающий боксер, то, наверное, лучше посмотреть какие-то другие варианты. Опять же, — мне сложно судить, потому что я не знаю, как работает Рикки, и какой из него получился тренер. Не следил за его тренерской карьерой.



— Как Вы оцените вероятность боя-реванша между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом?

— Очень бы этого хотелось. Сергею, если реванш состоится, нужно очень хорошо подготовиться, потому что не думаю, что в прошлый раз он был максимально готов к бою. В определенные моменты боя было видно, что Ковалев начал уставать….