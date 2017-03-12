Константин Цзю: Стиль боя Джейкобса подходит Головкину
Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью корреспонденту республиканского
интернет-портала Sports.kz поделился мыслями о предстоящем бое Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом и отметил, что, по его мнению, казахстанец является одним из лучших боксеров современности.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Константин Борисович, чего Вы ждете от боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса, который состоится 18 марта?
— Думаю, что в предстоящем поединке у Геннадия не должно возникнуть особых проблем. По классу он сильнее своего нынешнего соперника.
— Что может предложить Головкину Дэниел Джейкобс?
— Типичный американский боксер. У него стиль боя, который, в
— Что выделяет и делает Головкина одним из лучших боксеров сегодня?
— Хорошая техника удара. Хорошие защитные действия, перемещения по рингу. Думающий боксер, умеющий мощно пробить, — это редкость.
— В списке ТОП-10
— Как минимум, в тройке он должен быть.
— Кому Геннадий может уступать в рейтинге, по Вашему мнению?
— Я даже не хочу говорить о том, кто лучше или хуже, но в тройке Головкин однозначно должен быть. Очень хотел бы, чтобы Головкин вышел в ринг с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
— Какова вероятность, что в скором времени этот бой
— Если стороны договорятся, то почему — нет? Это хороший с финансовой точки зрения бой, поэтому он рано или поздно должен состояться. Оба боксера сотрудничают с телеканалом HBO, поэтому здесь не будет
— Каким может по содержанию получиться бой Головкина против Альвареса? Это будет «рубка» или, скорее, тактическая история?
— Наверное, тактический будет бой, но обмен ударами тоже состоится, потому что что Гена это любит и этого не избегает. Канело больше работает на контратаках, но, в то же время, и у него есть хорошая ударная мощь. Одним словом, это будет очень интересный поединок.
— Не так давно казахстанец Жанат Жакиянов стал новым обладателем титулов чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем вес. Примечательно, что работает он с Рикки Хаттоном, с которым Вы в бытность боксером встречались на ринге. Что Вы думаете по этому поводу?
— Рикки Хаттон — это был «рубака», драчун, и если Жанат выступает примерно так же, как он в прошлом, то хорошо. А если это думающий боксер, то, наверное, лучше посмотреть
— Как Вы оцените вероятность
— Очень бы этого хотелось. Сергею, если реванш состоится, нужно очень хорошо подготовиться, потому что не думаю, что в прошлый раз он был максимально готов к бою. В определенные моменты боя было видно, что Ковалев начал уставать….
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter