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https://sport.mail.ru/news/boxing/29050694/
12 марта 2017, 23:04 | Бокс | Sports.kz

Константин Цзю: Стиль боя Джейкобса подходит Головкину

Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин Цзю в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz поделился мыслями о предстоящем бое Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом и отметил, что, по его мнению, казахстанец является одним из лучших боксеров современности.

Бывший абсолютный чемпион Мира среди профессионалов Константин <span class=error>Цзю</span> в интервью корреспонденту республиканского <nobr>интернет-портала</nobr> Sports.kz поделился мыслями о предстоящем бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> с <span class=error>Дэниелом</span> Джейкобсом и отметил что по его мнению <span class=error>казахстанец</span> является одним из лучших боксеров современности. Увеличить
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— Константин Борисович, чего Вы ждете от боя Геннадия Головкина против Дэниэла Джейкобса, который состоится 18 марта?
— Думаю, что в предстоящем поединке у Геннадия не должно возникнуть особых проблем. По классу он сильнее своего нынешнего соперника.

 — Что может предложить Головкину Дэниел Джейкобс?
— Типичный американский боксер. У него стиль боя, который, в общем-то, подходит Головкину. Не избегает обменов ударами… Для Гены все должно быть нормально, потому что сейчас он — один из лучших боксеров мира. Конечно, нужно серьезно готовиться, настроиться, чтобы выходить и просто качественно сделать свою работу. Что, в общем-то, обычно Гена и делает.

 — Что выделяет и делает Головкина одним из лучших боксеров сегодня?
— Хорошая техника удара. Хорошие защитные действия, перемещения по рингу. Думающий боксер, умеющий мощно пробить, — это редкость.

 — В списке ТОП-10 pound-for-pound на какое место Вы бы поставили Головкина?
— Как минимум, в тройке он должен быть.

 — Кому Геннадий может уступать в рейтинге, по Вашему мнению?
— Я даже не хочу говорить о том, кто лучше или хуже, но в тройке Головкин однозначно должен быть. Очень хотел бы, чтобы Головкин вышел в ринг с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

 — Какова вероятность, что в скором времени этот бой все-таки состоится, учитывая, как долго о нем уже говорят?
— Если стороны договорятся, то почему — нет? Это хороший с финансовой точки зрения бой, поэтому он рано или поздно должен состояться. Оба боксера сотрудничают с телеканалом HBO, поэтому здесь не будет какого-то конфликта интересов.

 — Каким может по содержанию получиться бой Головкина против Альвареса? Это будет «рубка» или, скорее, тактическая история?
— Наверное, тактический будет бой, но обмен ударами тоже состоится, потому что что Гена это любит и этого не избегает. Канело больше работает на контратаках, но, в то же время, и у него есть хорошая ударная мощь. Одним словом, это будет очень интересный поединок.

 — Не так давно казахстанец Жанат Жакиянов стал новым обладателем титулов чемпиона Мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем вес. Примечательно, что работает он с Рикки Хаттоном, с которым Вы в бытность боксером встречались на ринге. Что Вы думаете по этому поводу?
— Рикки Хаттон — это был «рубака», драчун, и если Жанат выступает примерно так же, как он в прошлом, то хорошо. А если это думающий боксер, то, наверное, лучше посмотреть какие-то другие варианты. Опять же, — мне сложно судить, потому что я не знаю, как работает Рикки, и какой из него получился тренер. Не следил за его тренерской карьерой.

 — Как Вы оцените вероятность боя-реванша между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом?
— Очень бы этого хотелось. Сергею, если реванш состоится, нужно очень хорошо подготовиться, потому что не думаю, что в прошлый раз он был максимально готов к бою. В определенные моменты боя было видно, что Ковалев начал уставать….

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Сондерс готов объявить о бое с Головкиным

Сондерс готов объявить о бое с Головкиным

Как сообщалось ранее, британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетит бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке, пишет Sports.kz.
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