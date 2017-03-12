Сондерс готов объявить о бое с Головкиным

На арене Madison Square Garden Сондерс объявит о своем следующем бое: ожидается, что его соперником станет именно Головкин.



«Промоутер Сондерса Уоррен сказал, что они будут на MSG и объявят о следующем бое (против GGG). Теперь Головкину осталось лишь победить Джейкобс», — пишет в твиттере журналист Boxing News Ли Гормли.



Ранее некоторые СМИ сообщали, что Головкин, которому для объединения титулов в среднем весе не хватает пояса WBO, и Сондерс, владеющий этим поясом, могут провести бой 10 июня в Астане в рамках международной выставки EXPO.