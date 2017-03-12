Сондерс готов объявить о бое с Головкиным
Как сообщалось ранее, британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) посетит бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) 18 марта в
Нью-Йорке, пишет Sports.kz.
На арене Madison Square Garden Сондерс объявит о своем следующем бое: ожидается, что его соперником станет именно Головкин.
«Промоутер Сондерса Уоррен сказал, что они будут на MSG и объявят о следующем бое (против GGG). Теперь Головкину осталось лишь победить Джейкобс», — пишет в твиттере журналист Boxing News Ли Гормли.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что Головкин, которому для объединения титулов в среднем весе не хватает пояса WBO, и Сондерс, владеющий этим поясом, могут провести бой 10 июня в Астане в рамках международной выставки EXPO.
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