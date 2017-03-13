Джонс-младший: Трудно не предсказать падение Джейкобса в бою с Головкиным

«По-моему, Дэнни Джейкобс в беде, ведь мы уже видели, как он падал. Падений Головкина мы не видели, и не думаю, что увидим в этот раз. У Джейкобса мощные руки, и, вероятно, он будет самым сильным соперником Головкина. Но поскольку он уже падал, трудно не предсказать, что он упадёт снова», — приводит слова Джонса On the Ropes.