Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29049761/
13 марта 2017, 9:53 | Бокс | Чемпионат.com

Джонс-младший: Трудно не предсказать падение Джейкобса в бою с Головкиным

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин нокаутирует Дэнни Джейкобса в их бою 18 марта.

«По-моему, Дэнни Джейкобс в беде, ведь мы уже видели, как он падал. Падений Головкина мы не видели, и не думаю, что увидим в этот раз. У Джейкобса мощные руки, и, вероятно, он будет самым сильным соперником Головкина. Но поскольку он уже падал, трудно не предсказать, что он упадёт снова», — приводит слова Джонса On the Ropes.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»