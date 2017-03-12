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https://sport.mail.ru/news/boxing/29049465/
12 марта 2017, 19:02 | Бокс | Sports.kz

СМИ не верят в победу Лемье над Головкиным в возможном реванше

Аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн прокомментировал победу Давида Лемье (37−3, 33 КО) над Кёртисом Стивенсом (29−6, 21 КО), а также поделился мнением о возможном реванше канадца и Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Лемье всегда был очень хорошим панчером и сегодня он напомнил всем нам об этом. Но он не побьет GGG, если они снова будут драться. Впрочем, у него есть хорошие шансы против любого другого средневеса», — пишет Бернштейн в твиттере.

Напомним, Лемье и Головкин уже встречались на ринге в октябре 2015 года: тогда GGG одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

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