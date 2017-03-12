СМИ не верят в победу Лемье над Головкиным в возможном реванше

«Лемье всегда был очень хорошим панчером и сегодня он напомнил всем нам об этом. Но он не побьет GGG, если они снова будут драться. Впрочем, у него есть хорошие шансы против любого другого средневеса», — пишет Бернштейн в твиттере.



Напомним, Лемье и Головкин уже встречались на ринге в октябре 2015 года: тогда GGG одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.