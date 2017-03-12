Флаг Казахстана и портрет Геннадия Головкина появились на чемпионском поясе WBC

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Теперь на нем появится флаг Казахстана и портрет непобежденного чемпиона WBC в среднем весе Геннадия Головкина.

Портрет Головкина займет место рядом с такими легендарными боксерами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томас Хернс, Оскар Де Ла Хойя и Флойд Мейвезер.

«В знак уважения к Геннадию GGG Головкин, который гордо представляет свою страну, флаг Казахстана украсит цвета пояса, вызывающего столько восторгов», — говорится в официальном заявлении WBC.

Судя по фотографии, появился на поясе и портрет Дэниэла Джейкобса, однако по этому поводу WBC не делал никаких официальных заявлений. При этом американец, который станет следующим соперником Головкина, в своей карьере владел лишь региональным титулом WBC.

34-летний Головкин получил титул WBC в мае 2016 года после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес предпочел отдать его без боя. До этого казахстанец почти два года был временным чемпионом организации. Кроме того, GGG владеет поясами WBA (Super), IBF и IBO. Для звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает лишь титула WBO, который сейчас принадлежит британцу Билли Джо Сондерсу.

WBC считается самой влиятельной боксерской организацией планеты и ведет историю с 1963 года. Он был основан 11 боксерскими федерациями в 1963 году, а штаб-квартира располагается в Мехико — столице Мексики. В этом году WBC проведет ежегодную конвенцию в Астане.