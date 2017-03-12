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12 марта 2017, 15:54 | Бокс | ТАСС

СМИ: Бой между Мэйуэзером и Макгрегором может пройти в июне в Лас-Вегасе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поединок по правилам бокса между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и знаменитым американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим может пройти в июне текущего года в Лас- Вегасе (США, штат Невада). Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

В субботу 40-летний боксер сообщил что возобновляет карьеру ради поединка с 28-летним ирландцем. Увеличить
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В субботу 40-летний боксер сообщил, что возобновляет карьеру ради поединка с 28-летним ирландцем. Официально контракт на бой между спортсменами должен быть подписан в ближайшее время.

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе. Для этого он должен получить разрешение от атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта. Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

Глава UFC Дэйна Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а, получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.
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