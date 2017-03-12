Промоутер Головкина оценил победу нокаутом Лемье в бою со Стивенсом
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина, оценил нокаут канадца Давида Лемье в бою с американцем Кертисом Стивенсом.
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Поединок в штате
Благодаря этой победе, Лемье завоевал титулы WBO Intercontinental и WBC Continental Americas в среднем весе. После боя канадец назвал свой нокаут «шахом и матом» для Стивенса.
«Вау, какой нокаут от Давида Лемье. Один из лучших панчеров в боксе» — написал Леффлер в твиттере.
После победы над Стивенсом Лемье бросил вызов лучшим средневесам мира, в том числе и казахстанцу Геннадию Головкину (36−0, 33 КО), которому проиграл техническим нокаутом в октябре 2015 года. Интересно, что и Стивенс побывал в нокауте от казахстанца — в ноябре 2013 года.
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