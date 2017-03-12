Мэйвзер-младший возобновляет карьеру боксера ради боя с Макгрегором

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Американский боксер Флойд Мейвезер-младший объявил о возвращении на ринг ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Как подчеркнул экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, его не интересует финансовый вопрос, и он готов биться уже в июне.

«Когда я встретился с Артуро Гатти, я играл по его правилам. Он был стороной «А», я — стороной «Б». Я победил его, я не плакался и не жаловался.

Когда я встретился с Оскаром Де Ла Хойей, он был стороной «А», я — стороной «Б». Я победил его, не плакался и не жаловался. Теперь я выхожу из отставки, чтобы подраться с Конором Макгрегором и не хочу слышать никаких оправданий по поводу денег и UFC. Подпиши соглашение с UFC, чтобы подраться со мной в июне. Просто-напросто — давай проведем бой в июне, — сказал Мейвезер-младший.

Американец обвинил Макгрегора в том, что тот, несмотря на публичные заявления о желании биться, избегает данного противостояния.

«Ты — сторона «Б», я — сторона «А», мы здесь не для того, чтобы плакаться о деньгах, я устал от всего этого нытья и разговоров о том, как же ты хочешь драться. Ты всем вылизываешь зады. Если хочешь драться, то подпиши документы и подеремся.

Сегодня я официально возвращаюсь из отставки, чтобы подраться с Конором Макгрегором. Нам незачем терять время, надо разобраться с этим скорее, так давай встретимся в июне,

— подытожил он в интервью FightHype.com.

Напомним, что идея супербоя между двумя великими бойцами обсуждается уже давно, однако по разным причинам он до сих пор не состоялся, поскольку стороны не могут договориться о распределении гонораров. 39-летний Мейвезер предлагал ирландцу за бой 15 млн долларов плюс процент от дохода за продажи платных трансляций, однако тот остался недоволен предложением и потребовал 100 млн.

Кроме того, против поединка глава UFC Дэйна Уайт. Поначалу он предложил бойцам за бой по 25 млн, но, получив отказ, выступил против его проведения. По словам руководителя организации, до того момента, как Магрегор отработает свой действующий контракт с UFC на четыре боя, говорить о поединке с Мейвезером-младшим смысла не имеет.

В начале марта Мейвезер пообещал подписать и отправить Макгрегору контракт на бой с ним, призвав оппонента сделать то же, если он действительно хочет выйти против него на ринг.

В конце прошлого года Макгрегор получил боксерскую лицензию на проведение боя от Атлетической комиссии штата Калифорния, но сам он хочет сразиться в Лас-Вегасе. Для этого ему требуется получить разрешение от Атлетической комиссии Невады (NSAC), которая, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы потенциальный бой с Флойдом Мейвезером-младшим состоялся именно в этом штате.

«Рассмотрит ли Атлетическая комиссия штата Невада санкционирование боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором? Конечно мы это сделаем… Какая комиссия не хотела бы, чтобы двое самых известных бойцов провели бой в ее штате?» — цитирует исполнительного директора NSAC Боба Беннета Los Angeles Times.

В феврале Макгрегор заявлял о том, что желает встретиться с Мейвезером, пригрозив оторвать сопернику голову, а также подчеркнул, что тот отказался явиться лично, чтобы договориться о бое.

«Флойд просто сучка. Он словно оцепенел. Я прилетел в Лас-Вегас, а он и не показался. Я прилетел, и он во второй раз завершил карьеру.

Я гоняюсь за этим боем, и никто мне не помешает настичь его, — заявил Макгрегор. — Я отправляю людей спать. Выбиваю их из сознания. Если я ударю Мейвезера, его голова на трибуны отлетит. Понимаете? Если я доберусь до его маленькой головы, она отвалится и улетит на трибуны.

Также СМИ стало известно о том, что во время февральской поездки по США ирландец провел боксерскую тренировку с соотечественником Майклом Конланом.

Флойд Мейвезер-старший, отец Флойда Мейвезера-младшего, не рекомендовал сыну соглашаться на этот поединок, поскольку считает это слишком рискованным.

«С годами Флойду нужно делать просто одну вещь — считаться со своим возрастом. Он продолжает говорить о возможности проведения боя, что не так плохо, если речь идет о поединке с Конором Макгегором.

Флойд старше его на 10 лет. Но я думаю, что ему не нужно рисковать ни с кем. Я бы на его месте не дрался бы с Макгрегором. Ты никогда не знаешь, не ударит ли он локтем или коленом, — цитирует Мейвезера-старшего On The Ropes Radio.