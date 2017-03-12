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https://sport.mail.ru/news/boxing/29047604/
12 марта 2017, 13:37 | Бокс | Чемпионат.com

Кацидис победил Кинга и хочет боя с Хорном

Экс чемпион мира в лёгкой весовой категории Майкл Кацидис (32−7, 24 КО) победно возобновил карьеру.

Австралиец, которому в августе исполнится 37 лет, не выходил на ринг с марта 2015 года, когда одолел Родни Рэйфола.

Сегодня же Кацидис единогласным решением судей одержал верх над соотечественником Джошем Кингом (20−5, 9 КО).

После боя он заявил, что хотел бы встретиться с ещё одним австралийцем — Джеффом Хорном (16−0−1, 11 КО), который не так давно претендовал на встречу с Мэнни Пакьяо.

«При всём уважении к Хорну, чем он заслужил бой с Пакьяо? У меня есть идея получше, тебе нужен серьёзный соперник, чтобы заработать бой с Мэнни, так что я с радостью выйду с тобой на ринг», — приводит слова Кацидиса BoxingScene.

Несколько лет назад Кацидис был одним из самых ярких боксёров своей весовой категории, проведя несколько впечатляющих файтов с такими соперниками, как Роберт Герреро, Хуан Мануэль Маркес, Рикки Бёрнс и Хоэль Касамайор.
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