Лемье: Это было идеальное попадание

«Я говорил вам, что собираюсь сделать сегодня ночью. Это был шах и мат. Удар был идеальным по точности. Я в прекрасной форме и я хорошо подготовил себя к этому бою. Физически Стивенс силён, но ничего особенного. Добротный боец, к которому мы успешно подготовились.



Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что с ним всё будет хорошо», — приводит слова Лемье BoxingScene.