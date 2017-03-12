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https://sport.mail.ru/news/boxing/29047349/
12 марта 2017, 13:27 | Бокс | Чемпионат.com

Лемье: Это было идеальное попадание

Канадец Давид Лемье (37−3, 33 КО) дал оценку сегодняшней победе над Кёртисом Стивенсом (29−6, 21 КО), заявив, что нокаут в его исполнении был идеален.

«Я говорил вам, что собираюсь сделать сегодня ночью. Это был шах и мат. Удар был идеальным по точности. Я в прекрасной форме и я хорошо подготовил себя к этому бою. Физически Стивенс силён, но ничего особенного. Добротный боец, к которому мы успешно подготовились.

Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что с ним всё будет хорошо», — приводит слова Лемье BoxingScene.
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