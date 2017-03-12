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https://sport.mail.ru/news/boxing/29047196/
12 марта 2017, 12:50 | Бокс | Vesti.kz

Али Ахмедов: Впереди много работы и много больших боев

Казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов одержал шестую победу на профессиональном ринге, одолев на этот раз гамбийца Патрика Менди, передает корреспондент Vesti.kz.

На счету казахстанского боксера шесть побед на <nobr>профи-ринге.</nobr> Увеличить
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По мнению казахстанца, для него только все начинается.

«Спасибо всем за вашу поддержку, за искренние переживания, за вашу веру в меня! Все только начинается, впереди много работы и много больших боев! Алга Казахстан!!!» — написал Ахмедов на своей странице в Instagram.

Напомним, что бой Али Ахмедова и Патрика Менди проходил в Польше. Боксеры провели на ринге все восемь раундов, по их итогам судьи победу отдали казахстанцу.

Для Ахмедова эта победа стала шестой в карьере (четыре нокаутом). В свою очередь 26-летний Менди потерпел 12-е поражение (лишь одно досрочное), также на его счету 17 побед (одна нокаутом) и две ничьи.

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