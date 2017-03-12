Али Ахмедов: Впереди много работы и много больших боев
Казахстанский боксер полутяжелого веса Али Ахмедов одержал шестую победу на профессиональном ринге, одолев на этот раз гамбийца Патрика Менди, передает корреспондент Vesti.kz.
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По мнению казахстанца, для него только все начинается.
«Спасибо всем за вашу поддержку, за искренние переживания, за вашу веру в меня! Все только начинается, впереди много работы и много больших боев! Алга Казахстан!!!» — написал Ахмедов на своей странице в Instagram.
Напомним, что бой Али Ахмедова и Патрика Менди проходил в Польше. Боксеры провели на ринге все восемь раундов, по их итогам судьи победу отдали казахстанцу.
Для Ахмедова эта победа стала шестой в карьере (четыре нокаутом). В свою очередь 26-летний Менди потерпел 12-е поражение (лишь одно досрочное), также на его счету 17 побед (одна нокаутом) и две ничьи.
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