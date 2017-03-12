Стивенс доставлен в больницу после нокаута от Лемье
Американец Кёртис Стивенс (29−6, 21 КО) оказался в больнице после сегодняшнего боя с Давидом Лемье (37−3, 33 КО).
После жёсткого левого бокового от канадца Стивенс был вынесен с ринга на носилках и доставлен в лечебное учреждение в бессознательном состоянии.
Спустя час Стивенс уже пришёл в себя, передаёт BoxingScene. В целях возможных последствий боксёру назначена компьютерная томография мозга.
Что касается Лемье, то после боя он заявил, что не выходит в ринг для того, чтобы причинить серьёзный вред здоровью соперников.
«Очевидно, я боксирую не для того, чтобы травмировать
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