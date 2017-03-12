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12 марта 2017, 11:53 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Александр Подольский победил по очкам панамца Мануэля Ларгачу

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Российский боксер Александр Подольский, выступающий в легкой весовой категории, одержал победу над панамцем Мануэлем Ларгачей, сообщает eldesmarque.com.

Поединок, состоявшийся в субботу в испанском городе Бильбао, закончился победой по очкам 25-летнего россиянина.

Подольский выиграл все свои 8 боев на профессиональном ринге, из них 3 нокаутом. Ларгача потерпел пятое поражение при 8 победах и 3 ничьих.

В еще одном бое вечера казахстанский боксер Ержан Залилов единогласным решением судей взял верх над Генри Мальдонадо из Никарагуа. Для Залилова эта победа стала шестой в карьере при одной ничье.
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