Российский боксер Александр Подольский победил по очкам панамца Мануэля Ларгачу

Поединок, состоявшийся в субботу в испанском городе Бильбао, закончился победой по очкам 25-летнего россиянина.

Подольский выиграл все свои 8 боев на профессиональном ринге, из них 3 нокаутом. Ларгача потерпел пятое поражение при 8 победах и 3 ничьих.

В еще одном бое вечера казахстанский боксер Ержан Залилов единогласным решением судей взял верх над Генри Мальдонадо из Никарагуа. Для Залилова эта победа стала шестой в карьере при одной ничье.