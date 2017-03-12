Непобежденный американец рассказал о тренировках с Головкиным
Американский боксер Алекс Сауседо (23−0, 14 КО) в интервью Villainfy Media рассказал о тренировках под руководством Абеля Санчеса в одном зале с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Это было великолепно. Я улучшил свой бокс, работая с Санчесом, узнал много новых вещей. Мы работали над движениями на ринге, умными действиями. GGG — великий боксер и отличный парень, он всегда поможет. Как и он, я делаю упор на силу удара и давление, поэтому это был отличный тренировочный лагерь. Думаю, я хорошо подготовился к бою 17 марта, — сказал Сауседо.
17 марта Алекс Сауседо встретится на арене Madison Square Garden в
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