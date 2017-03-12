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https://sport.mail.ru/news/boxing/29046852/
12 марта 2017, 11:22 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный американец рассказал о тренировках с Головкиным

Американский боксер Алекс Сауседо (23−0, 14 КО) в интервью Villainfy Media рассказал о тренировках под руководством Абеля Санчеса в одном зале с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Алекс</span> Сауседо (23−0 14 КО) в интервью Villainfy Media рассказал о тренировках под руководством <span class=error>Абеля</span> <span class=error>Санчеса</span> в одном зале с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это было великолепно. Я улучшил свой бокс, работая с Санчесом, узнал много новых вещей. Мы работали над движениями на ринге, умными действиями. GGG — великий боксер и отличный парень, он всегда поможет. Как и он, я делаю упор на силу удара и давление, поэтому это был отличный тренировочный лагерь. Думаю, я хорошо подготовился к бою 17 марта, — сказал Сауседо.

17 марта Алекс Сауседо встретится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с соотечественником Джонни Гарсией (19−4−1, 11 КО), а уже на следующий день там же свой бой проведет и Геннадий Головкин — его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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