Непобежденный американец рассказал о тренировках с Головкиным

— Это было великолепно. Я улучшил свой бокс, работая с Санчесом, узнал много новых вещей. Мы работали над движениями на ринге, умными действиями. GGG — великий боксер и отличный парень, он всегда поможет. Как и он, я делаю упор на силу удара и давление, поэтому это был отличный тренировочный лагерь. Думаю, я хорошо подготовился к бою 17 марта, — сказал Сауседо.



17 марта Алекс Сауседо встретится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с соотечественником Джонни Гарсией (19−4−1, 11 КО), а уже на следующий день там же свой бой проведет и Геннадий Головкин — его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).