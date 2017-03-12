Мейвезер официально объявил о возобновлении карьеры ради боя с МакГрегором

«Когда я встречался в бою с Артуро Гатти, я пришел на его территорию. Он был стороной “А”, а я был стороной “Б”. Я побил его и не жаловался, не плакал (о неравных условиях). Когда я встречался с Оскаром Де Ла Хоей, он был стороной “А”, я снова был стороной “Б”. Я не плакал и не жаловался. Я побил его и стал стороной “А”. Для боя с МакГрегором я возобновляю карьеру, только ради боя с Макгрегором. Я не хочу слышать оправдания о деньгах, о UFC. Подпиши бумаги вместе с UFC, чтобы провести бой в июне. Просто и понятно. Давай проведем бой в июне. Ты — сторона “Б”, я — сторона “А”. Мы не хныкаем о деньгах, я устал от этого нытья про деньги и разговоров, что хочешь драться. Ты напускаешь туман. Если хочешь сражения, то подпиши бумаги, и давай проведем бой. Сегодня я официально возобновляю карьеру для боя с МакГрегором. Не нужно попусту тратить время. Нам нужно провести это быстро. Давай проведем бой в июне», -сказал Флойд на встрече с фанатами в Англии.

Напомним, 39-летний Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года, уйдя непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом) и становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring.

28-летний МакГрегор стал первым бойцом в истории UFC, который выиграл чемпионские титулы в двух разных весовых категориях.