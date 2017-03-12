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https://sport.mail.ru/news/boxing/29046263/
12 марта 2017, 10:21 | Бокс | Vesti.kz

Лемье после победы над Стивенсом бросил вызов Головкину, Сондерсу и Альваресу

Канадский боксер Давид Лемье готов выйти на ринге против лучших средневесов, передает корреспондент Vesti.kz.

Канадец стал обладателем титулов WBO Intercontinental и WBC Continental Americas в среднем весе. Увеличить
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Так, после эффектной победы над американцем Кертисом Стивенсом канадец бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину, мексиканцу Саулю Альваресу и британцу Билли Джо Сондерсу.

К слову, бой GGG с Лемье состоялся 18 октября в 2015 года Нью-Йорке и завершился досрочной победой казахстанского боксера в восьмом раунде. Несмотря на поражение, канадец неоднократно заявлял о том, что снова хотел бы встретиться с Головкиным в ринге.

Добавим, что поединок между Давидом Лемье и Кертисом Стивенсом завершился глубоким нокаутом американца в третьем раунде. Из ринга Стивенса вынесли на носилках.

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