Лемье после победы над Стивенсом бросил вызов Головкину, Сондерсу и Альваресу

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Так, после эффектной победы над американцем Кертисом Стивенсом канадец бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину, мексиканцу Саулю Альваресу и британцу Билли Джо Сондерсу.

К слову, бой GGG с Лемье состоялся 18 октября в 2015 года Нью-Йорке и завершился досрочной победой казахстанского боксера в восьмом раунде. Несмотря на поражение, канадец неоднократно заявлял о том, что снова хотел бы встретиться с Головкиным в ринге.

Добавим, что поединок между Давидом Лемье и Кертисом Стивенсом завершился глубоким нокаутом американца в третьем раунде. Из ринга Стивенса вынесли на носилках.