Лемье после победы над Стивенсом бросил вызов Головкину, Сондерсу и Альваресу
Канадский боксер Давид Лемье готов выйти на ринге против лучших средневесов, передает корреспондент Vesti.kz.
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Так, после эффектной победы над американцем Кертисом Стивенсом канадец бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину, мексиканцу Саулю Альваресу и британцу Билли Джо Сондерсу.
К слову, бой GGG с Лемье состоялся 18 октября в 2015 года
Добавим, что поединок между Давидом Лемье и Кертисом Стивенсом завершился глубоким нокаутом американца в третьем раунде. Из ринга Стивенса вынесли на носилках.
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