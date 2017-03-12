Стивенса унесли на носилках с ринга после тяжелейшего нокаута от Лемье

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Американский боксер пропустил тяжелейший удар от канадца, после чего очутился в нокауте и какое-то время без сознания находился на настиле ринга. Медикам удалось привести его в чувство, но в целях безопасности вынесли его из ринга на носилках.

Напомним, что бой в США завершился в третьем раунде. Благодаря этой победе Давид Лемье завоевал титулы WBO Intercontinental и WBC Continental Americas в среднем весе.

Напомним, что оба боксера в разное время встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным и оба были нокаутированы.