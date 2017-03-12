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https://sport.mail.ru/news/boxing/29046140/
12 марта 2017, 10:14 | Бокс | Vesti.kz

Лемье отправил Стивенса в глубокий нокаут в третьем раунде

12-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 килограмма) между канадцем Давидом Лемье (36−3, 32 КО) и американцем Кертисом Стивенсом (29−5, 21 КО) завершился уверенной победой канадца, передает корреспондент Vesti.kz.

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С первых раундов Лемье смотрелся предпочтительнее. Чаще наносил удары как по корпусу, так и голове, тогда как Стивенс больше оборонялся и действовал преимущественно вторым номером. Это продлилось до третьего раунда, когда канадцу удалось зажать соперника к канатам и отправить в тяжелейший нокаут.

Благодаря этой победе Лемье завоевал титулы WBO Intercontinental и WBC Continental Americas в среднем весе.

Напомним, что оба боксера в разное время встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным и оба были нокаутированы. При этом свой следующий бой GGG проведет против Дэниэла Джейкобса 18 марта в Нью-Йорке.
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