Лемье отправил Стивенса в глубокий нокаут в третьем раунде
12-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 килограмма) между канадцем Давидом Лемье (36−3, 32 КО) и американцем Кертисом Стивенсом (29−5, 21 КО) завершился уверенной победой канадца, передает корреспондент Vesti.kz.
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С первых раундов Лемье смотрелся предпочтительнее. Чаще наносил удары как по корпусу, так и голове, тогда как Стивенс больше оборонялся и действовал преимущественно вторым номером. Это продлилось до третьего раунда, когда канадцу удалось зажать соперника к канатам и отправить в тяжелейший нокаут.
Благодаря этой победе Лемье завоевал титулы WBO Intercontinental и WBC Continental Americas в среднем весе.
Напомним, что оба боксера в разное время встречались с казахстанцем Геннадием Головкиным и оба были нокаутированы. При этом свой следующий бой GGG проведет против Дэниэла Джейкобса 18 марта в
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