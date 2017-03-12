Ержан Залилов решением судей победил боксера из Никарагуа Генри Мальдонадо
В Бильбао на арене Frontón Bizkaia 24-летний казахстанец Ержан Залилов победил единогласным решением судей 29-летнего никарагуанца Генри Мальдонадо. Об этом сообщает Allfight.ru со ссылкой на промоутера казахстанского боксера Сергея Завилейского.
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По итогам поединка у Залилова было заметное преимущество, что и отразилось на карточках всех трех судей.
Напомним, Ержан Залилов, проживающий в российской Ухте, ранее также в испанском Бильбао одолел доминиканского боксера Алекса Мору. С этого поединка казахстанец начал сотрудничество с известным российским
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