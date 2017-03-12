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https://sport.mail.ru/news/boxing/29045571/
12 марта 2017, 10:00 | Бокс | Vesti.kz

Головкин и Джейкобс прошли предварительное взвешивание за 7 дней до боя

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе 34-летний казахстанец Геннадий Головкин и 30-летний американец Дэниэл Джейкобс согласно регламенту WBC прошли предварительное взвешивание за семь дней до поединка, сообщает Аllboxing.ru.

Семидневный лимит составил 168 фунтов (762 кг). Увеличить
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Семидневный лимит составил 168 фунтов (76,2 кг), и оба боксера успешно в него уложились. Головкин показал 162 фунта (73,5 кг), что всего на 900 граммов выше того, что ему нужно будет показать за сутки до боя. Джейкобс показал 167,8 фунта (76,1 кг), то есть ему за неделю осталось сбросить 3,5 килограмма.

Интересно отметить, что Головкин еще за 30 дней до боя весил всего 165 фунтов (74,8 кг). Джейкобс был значительно тяжелее — 174,8 фунта (79,3 кг).

Официальное взвешивание боксеров состоится 17 марта.

Поединок состоится 18 марта в Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

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