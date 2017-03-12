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https://sport.mail.ru/news/boxing/29045475/
12 марта 2017, 9:39 | Бокс | ТАСС

Американский боксер Андраде стал чемпионом WBA в первом среднем весе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Американец Деметриус Андраде завоевал пояс «регулярного» чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе, победив обладателя этого титула немца Джека Кулкая.

Он победил немца Джека Кулкая раздельным решением судей. Увеличить
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Поединок прошел в Германии. Американец одержал победу раздельным решением судей — 116−112, 116−112, 114−115.

Следующим соперником Андраде может стать «суперчемпион» WBA в этой весовой категории кубинец Эрисланди Лара.

На счету 29-летнего Андраде теперь 24 победы (16 нокаутом) на профессиональном ринге и ни одного поражения. 31-летний Кулкай потерпел второе поражение при 22 победах (11 нокаутом).
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