Казахстанский боксер Балоев победил в первом раунде боя в Польше

На вечере бокса в польском городе Семятыче Балоев встречался с местным бойцом Адамом Навроцки (1−2) и выиграл техническим нокаутом.

Бой завершился уже в первом раунде. На первых секундах Балоев послал соперника в нокдаун, а спустя некоторое время после возобновления поединка Навроцки отказался от продолжения борьбы.

На профессиональном ринге Балоев дебютировал 18 февраля этого года в латвийской Риге с победы над местным боксером Марком Ковалевскисом.

На любительском ринге 23-летний Балоев становился бронзовым призером чемпионата Казахстана-2015.