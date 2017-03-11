Казахстанский боксер Балоев победил в первом раунде боя в Польше
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев одержал вторую победу в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.
На вечере бокса в польском городе Семятыче Балоев встречался с местным бойцом Адамом Навроцки (1−2) и выиграл техническим нокаутом.
Бой завершился уже в первом раунде. На первых секундах Балоев послал соперника в нокдаун, а спустя некоторое время после возобновления поединка Навроцки отказался от продолжения борьбы.
На профессиональном ринге Балоев дебютировал 18 февраля этого года в латвийской Риге с победы над местным боксером Марком Ковалевскисом.
На любительском ринге 23-летний Балоев становился бронзовым призером чемпионата Казахстана-2015.
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