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https://sport.mail.ru/news/boxing/29044703/
11 марта 2017, 22:38 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Балоев победил в первом раунде боя в Польше

Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев одержал вторую победу в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.

На вечере бокса в польском городе Семятыче Балоев встречался с местным бойцом Адамом Навроцки (1−2) и выиграл техническим нокаутом.

Бой завершился уже в первом раунде. На первых секундах Балоев послал соперника в нокдаун, а спустя некоторое время после возобновления поединка Навроцки отказался от продолжения борьбы.

На профессиональном ринге Балоев дебютировал 18 февраля этого года в латвийской Риге с победы над местным боксером Марком Ковалевскисом.

На любительском ринге 23-летний Балоев становился бронзовым призером чемпионата Казахстана-2015.

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