Давид Лемье: Мы исправили все ошибки и теперь снова открыты для боя с Головкиным

— Победитель нашего со Стивенсом боя сможет претендовать на поединок с Головкиным. В нашем первом бою я был не таким как обычно: шел вперед, как бык, а нужно было перестроиться. Мы вместе с командой уже исправили все ошибки и теперь снова открыты для боя с Головкиным. Но пока у нас на пути Стивенс. Мы неплохо поработали, и я намерен победить, — сказал Лемье.



Напомним, Головкин уже встречался и с Лемье, и со Стивенсом — для обоих соперников восьмой раунд в бою с GGG стал последним.



Бой Лемье — Стивенс состоится 11 марта в Нью-Йорке.