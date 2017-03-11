Давид Лемье: Мы исправили все ошибки и теперь снова открыты для боя с Головкиным
Канадский боксер Давид Лемье (29−5, 21 КО) рассчитывает вновь встретиться на ринге с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
— Победитель нашего со Стивенсом боя сможет претендовать на поединок с Головкиным. В нашем первом бою я был не таким как обычно: шел вперед, как бык, а нужно было перестроиться. Мы вместе с командой уже исправили все ошибки и теперь снова открыты для боя с Головкиным. Но пока у нас на пути Стивенс. Мы неплохо поработали, и я намерен победить, — сказал Лемье.
Напомним, Головкин уже встречался и с Лемье, и со Стивенсом — для обоих соперников восьмой раунд в бою с GGG стал последним.
Бой Лемье — Стивенс состоится 11 марта в
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