Ломаченко в костюме «черепашки-ниндзя» бросил вызов МакГрегору
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинский боксер Василий Ломаченко (7−1, 5 КО) оригинальным способом бросил вызов чемпиону UFC ирландцу Конора МакГрегору.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ломаченко появился в своем тренировочном лагере в костюме «черепашки-ниндзя». «Черепашка-ниндзя Ломанчело ждет тебя в ринге. Я могу проверить тебя», — написал украинец на своей странице в Instagram, выложив фото в костюме из знаменитого супергероя комиксов.
МакГрегор на вызов украинского боксера пока не ответил. При этом недавно боец UFC получил боксерскую лицензию и начал проводить тренировки по правилам бокса, а его первым соперником в ринге может стать американец Флойд
Напомним, что 8 апреля в американском Мэриленде Ломаченко будет защищать свой титул в поединке с американцем Джейсоном Сосой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter