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11 марта 2017, 18:17 | Бокс | Vesti.kz

Ломаченко в костюме «черепашки-ниндзя» бросил вызов МакГрегору

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинский боксер Василий Ломаченко (7−1, 5 КО) оригинальным способом бросил вызов чемпиону UFC ирландцу Конора МакГрегору.

Украинский боксер также опубликовал видеозапись своей тренировки с учителем Сплинтером. Увеличить
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Ломаченко появился в своем тренировочном лагере в костюме «черепашки-ниндзя». «Черепашка-ниндзя Ломанчело ждет тебя в ринге. Я могу проверить тебя», — написал украинец на своей странице в Instagram, выложив фото в костюме из знаменитого супергероя комиксов.

МакГрегор на вызов украинского боксера пока не ответил. При этом недавно боец UFC получил боксерскую лицензию и начал проводить тренировки по правилам бокса, а его первым соперником в ринге может стать американец Флойд Мейвезер-младший.

Напомним, что 8 апреля в американском Мэриленде Ломаченко будет защищать свой титул в поединке с американцем Джейсоном Сосой.

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