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https://sport.mail.ru/news/boxing/29043299/
11 марта 2017, 17:59 | Бокс | Чемпионат.com

Поединок между Лопесом и тренером Васкеса перенесён на 31 марта

Поединок между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Хуаном Мануэлем Лопесом (35−5, 32 КО) и Альберто Риверой, тренером предыдущего соперника пуэрториканца — Вильфреда Васкеса-младшего, перенесён на 31 марта, сообщает BoxingScene.

Первоначально его планировалось провести 17 марта в Байамоне (Пуэрто-Рико). Место проведения боя осталось прежним — арена имени Рубена Родригеса.

Отметим, что к организации этого поединка привёл скандал, произошедший в октябре прошлого года. Лопес после успешного боя с Васкесом ввязался в драку с Риверой и нанёс тому несколько ударов. Поединок между боксёром и тренером будет носить характер выставочного и пройдёт в рамках шоу, в котором будут организованы бои пуэрто-риканских спортсменов с местными знаменитостями.
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