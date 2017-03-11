Поединок между Лопесом и тренером Васкеса перенесён на 31 марта

Первоначально его планировалось провести 17 марта в Байамоне (Пуэрто-Рико). Место проведения боя осталось прежним — арена имени Рубена Родригеса.



Отметим, что к организации этого поединка привёл скандал, произошедший в октябре прошлого года. Лопес после успешного боя с Васкесом ввязался в драку с Риверой и нанёс тому несколько ударов. Поединок между боксёром и тренером будет носить характер выставочного и пройдёт в рамках шоу, в котором будут организованы бои пуэрто-риканских спортсменов с местными знаменитостями.