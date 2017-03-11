Поединок между Лопесом и тренером Васкеса перенесён на 31 марта
Поединок между
экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Хуаном Мануэлем Лопесом (35−5, 32 КО) и Альберто Риверой, тренером предыдущего соперника пуэрториканца — Вильфреда Васкеса-младшего, перенесён на 31 марта, сообщает BoxingScene.
Первоначально его планировалось провести 17 марта в Байамоне (Пуэрто-Рико). Место проведения боя осталось прежним — арена имени Рубена Родригеса.
Отметим, что к организации этого поединка привёл скандал, произошедший в октябре прошлого года. Лопес после успешного боя с Васкесом ввязался в драку с Риверой и нанёс тому несколько ударов. Поединок между боксёром и тренером будет носить характер выставочного и пройдёт в рамках шоу, в котором будут организованы бои
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