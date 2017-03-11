Давид Лемье: Мне нечего посоветовать Джейкобсу. Головкин просто лучше

— Мне нечего посоветовать Джейкобсу. Пусть делает, что хочет. Не думаю, что он победит. У любого бойца есть шанс против любого бойца, но Головкин просто лучше, он более совершенный боксер. Это будет очень тяжелый бой для Джейкобса, несмотря на то, что, очевидно, он также хорош, — сказал Лемье.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.