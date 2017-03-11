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https://sport.mail.ru/news/boxing/29043033/
11 марта 2017, 17:09 | Бокс | Sports.kz

Давид Лемье: Мне нечего посоветовать Джейкобсу. Головкин просто лучше

Канадский боксер Давид Лемье оценил шансы Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою с Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Канадский боксер Давид <span class=error>Лемье</span> оценил шансы <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) в бою с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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— Мне нечего посоветовать Джейкобсу. Пусть делает, что хочет. Не думаю, что он победит. У любого бойца есть шанс против любого бойца, но Головкин просто лучше, он более совершенный боксер. Это будет очень тяжелый бой для Джейкобса, несмотря на то, что, очевидно, он также хорош, — сказал Лемье.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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