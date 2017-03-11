Мейвезер-младший: Никогда не скажу, что Али, Робинсон, Леонард лучше меня

«Когда мы говорим обо всех этих чемпионах, легендарных бойцах, то восхищаемся тем, что они проводили по 100 и более поединков. Но если копнуть глубже, я побил больше чемпионов мира, чем кто-либо в истории. Я уважаю этих бойцов, потому что это они проложили мне путь туда, где я есть. Но нет в боксе бойца, который бы добился столько, сколько добился я. Можете копать как угодно глубоко.

Если мы вернемся в прошлое и посмотрим на рекорд Марчиано, то многие его соперники были никудышными. Али никогда не дрался с Кеном Нортоном. И нет ничего классного в том, чтобы ложиться на канаты и принимать удары на себя, что неизменно ставят ему в заслугу. Я всегда буду любить Мухаммеда Али, также как Шугара Рэя Робинсона, Шугара Рэя Леонарда или Джо Луиса — этот список можно продолжить. Но я никогда не скажу, что они лучше, чем я, потому что это не соответствует истине, — заявил Мейвезер-младший, слова которого приводит vRINGe.com.