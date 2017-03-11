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https://sport.mail.ru/news/boxing/29042598/
11 марта 2017, 16:04 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер-младший: Никогда не скажу, что Али, Робинсон, Леонард лучше меня

12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) пояснил, в чем превосходит других легендарных чемпионов.

Американец добавил что он побил больше чемпионов мира чем <nobr>кто-либо</nobr> в истории. Увеличить
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«Когда мы говорим обо всех этих чемпионах, легендарных бойцах, то восхищаемся тем, что они проводили по 100 и более поединков. Но если копнуть глубже, я побил больше чемпионов мира, чем кто-либо в истории. Я уважаю этих бойцов, потому что это они проложили мне путь туда, где я есть. Но нет в боксе бойца, который бы добился столько, сколько добился я. Можете копать как угодно глубоко.

Если мы вернемся в прошлое и посмотрим на рекорд Марчиано, то многие его соперники были никудышными. Али никогда не дрался с Кеном Нортоном. И нет ничего классного в том, чтобы ложиться на канаты и принимать удары на себя, что неизменно ставят ему в заслугу. Я всегда буду любить Мухаммеда Али, также как Шугара Рэя Робинсона, Шугара Рэя Леонарда или Джо Луиса — этот список можно продолжить. Но я никогда не скажу, что они лучше, чем я, потому что это не соответствует истине, — заявил Мейвезер-младший, слова которого приводит vRINGe.com.

39-летний Мейвезер-младший завершил карьеру в сентябре 2015 года, уйдя непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом) и становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Долгие годы он был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.
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