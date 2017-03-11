Мейвезер-младший: Никогда не скажу, что Али, Робинсон, Леонард лучше меня
12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд
Мейвезер-младший (49−0, 26 КО) пояснил, в чем превосходит других легендарных чемпионов.
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«Когда мы говорим обо всех этих чемпионах, легендарных бойцах, то восхищаемся тем, что они проводили по 100 и более поединков. Но если копнуть глубже, я побил больше чемпионов мира, чем
Если мы вернемся в прошлое и посмотрим на рекорд Марчиано, то многие его соперники были никудышными. Али никогда не дрался с Кеном Нортоном. И нет ничего классного в том, чтобы ложиться на канаты и принимать удары на себя, что неизменно ставят ему в заслугу. Я всегда буду любить Мухаммеда Али, также как Шугара Рэя Робинсона, Шугара Рэя Леонарда или Джо Луиса — этот список можно продолжить. Но я никогда не скажу, что они лучше, чем я, потому что это не соответствует истине, — заявил
39-летний
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