Головкин: Чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство

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«Джейкобс — очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Он один из самых опасных моих соперников. Он хорош в ринге и обладает отличной техникой. Я уважаю его, он хороший человек. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге.

Конечно я чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство. Сила ударов — это результат упорных тренировок, но чтобы победить одной силы мало. Не менее важен тайминг и чувство дистанции. Это мой первый бой в году и я с нетерпением жду его, — цитирует Головкина The Sun.

Между тем, Джейкобс похвастался идеальной формой за неделю до боя. Американец добавил, что он «готов к войне» в ринге с Головкиным.

Их бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport. В США он будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.