Головкин: Чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) оценил сложность предстоящего боя с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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«Джейкобс — очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Он один из самых опасных моих соперников. Он хорош в ринге и обладает отличной техникой. Я уважаю его, он хороший человек. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге.
Конечно я чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство. Сила ударов — это результат упорных тренировок, но чтобы победить одной силы мало. Не менее важен тайминг и чувство дистанции. Это мой первый бой в году и я с нетерпением жду его, — цитирует Головкина The Sun.
Между тем, Джейкобс похвастался идеальной формой за неделю до боя. Американец добавил, что он «готов к войне» в ринге с Головкиным.
Их бой пройдет 18 марта в
В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.
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