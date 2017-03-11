Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29042424/
11 марта 2017, 15:40 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) оценил сложность предстоящего боя с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

GGG оценил сложность предстоящего боя с Джейкобсом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Джейкобс — очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Он один из самых опасных моих соперников. Он хорош в ринге и обладает отличной техникой. Я уважаю его, он хороший человек. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге.

Конечно я чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство. Сила ударов — это результат упорных тренировок, но чтобы победить одной силы мало. Не менее важен тайминг и чувство дистанции. Это мой первый бой в году и я с нетерпением жду его, — цитирует Головкина The Sun.

Между тем, Джейкобс похвастался идеальной формой за неделю до боя. Американец добавил, что он «готов к войне» в ринге с Головкиным.

Их бой пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport. В США он будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Никогда не скажу, что Али, Робинсон, Леонард лучше меня - Мейвезер-младший

Чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство - Головкин

Никто не смотрит через Джейкобса, но я уже ищу соперника для Головкина на случай победы - Леффлер