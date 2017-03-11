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https://sport.mail.ru/news/boxing/29042416/
11 марта 2017, 15:39 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Назим Ричардсон: Мы видели, из чего сделан Альварес. Пришло время проверить GGG

Известный американский тренер Назим Ричардсон считает, что бой с Саулем «Канело» Альваресом станет для Геннадия Головкина настоящим испытанием, передает Prosports.kz.

«GGG — это вам не шутка. Но “Канело” доказал, что он настоящий боксер. И мы не знаем, kzGанело — боец проверенный, потому что у него в карьере были поражения. Он многому научился в бою с Флойдом Мейвезером-младшим.GGG — это феномен, но лишь на том уровне, на котором он дерется. Он говорит, что может принять пару ударов и ему нравится принимать их. Но мы не знаем, сможет ли он делать так в бою с «Канело». Мы видели, из чего сделан Сауль. Пришло время проверить GGG, — приводит слова Ричардсона Вoxingnews24.com.

Напомним, что поединок Головкина и Джейкобса пройдет утром 19 марта по времени Астаны.

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