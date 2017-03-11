Назим Ричардсон: Мы видели, из чего сделан Альварес. Пришло время проверить GGG

«GGG — это вам не шутка. Но “Канело” доказал, что он настоящий боксер. И мы не знаем, kz.»Gанело — боец проверенный, потому что у него в карьере были поражения. Он многому научился в бою с Флойдом Мейвезером-младшим. GGG — это феномен, но лишь на том уровне, на котором он дерется. Он говорит, что может принять пару ударов и ему нравится принимать их. Но мы не знаем, сможет ли он делать так в бою с «Канело». Мы видели, из чего сделан Сауль. Пришло время проверить GGG, — приводит слова Ричардсона Вoxingnews24.com.

Напомним, что поединок Головкина и Джейкобса пройдет утром 19 марта по времени Астаны.