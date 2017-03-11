Назим Ричардсон: Мы видели, из чего сделан Альварес. Пришло время проверить GGG
Известный американский тренер Назим Ричардсон считает, что бой с Саулем «Канело» Альваресом станет для Геннадия Головкина настоящим испытанием, передает Prosports.kz.
«GGG — это вам не шутка. Но “Канело” доказал, что он настоящий боксер. И мы не знаем, kz.»Gанело — боец проверенный, потому что у него в карьере были поражения. Он многому научился в бою с Флойдом
Напомним, что поединок Головкина и Джейкобса пройдет утром 19 марта по времени Астаны.
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