Британец начал подготовку к возвращению на ринг после того, как был уличён в употреблении наркотиков, впал в тяжёлую депрессию и сообщил, что завершает боксёрскую карьеру.



«Если говорить о жирдяях, то я вешу 159 кг. Но сбрасывать вес никогда не было для меня проблемой. Спросите Питера Фьюри — мы делали это 24 раза», — написал Фьюри в «твиттере».



Таким образом, Фьюри признался, что сбрасывал вес практически перед каждым боем.