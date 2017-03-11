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https://sport.mail.ru/news/boxing/29042313/
11 марта 2017, 15:11 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри: Я вешу 159 кг, но сбросить вес — не проблема

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Тайсон Фьюри (25−0, 18 КО) признался, что весит 159 кг.

Британец начал подготовку к возвращению на ринг после того, как был уличён в употреблении наркотиков, впал в тяжёлую депрессию и сообщил, что завершает боксёрскую карьеру.

«Если говорить о жирдяях, то я вешу 159 кг. Но сбрасывать вес никогда не было для меня проблемой. Спросите Питера Фьюри — мы делали это 24 раза», — написал Фьюри в «твиттере».

Таким образом, Фьюри признался, что сбрасывал вес практически перед каждым боем.
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