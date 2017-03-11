Шидловский: Тренерский штаб женской сборной России по боксу сформирован

Шидловский 17 февраля на исполкоме Федерации бокса России был утвержден главным тренером сборной страны. На этом посту он сменил Виктора Лисицына, контракт которого истек 28 февраля.

«Тренерский штаб женской сборной России уже полностью сформирован, — сказал по телефону Шидловский. — В него вошли еще два человека — Геннадий Рыжиков (подготовивший олимпийского чемпиона Александра Лебзяка) и Ольга Славинская (двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы)».

Ранее специалист сообщил агентству «Р-Спорт», что в коллективе будут работать экс-главный тренер сборной России Николай Хромов, Ашот Гаракян, Виталий Хоминец и Мария Карабанова.

«И уже с завтрашнего дня мы начнем проводить первенство России по девушкам (возраст спортсменок 15−16 лет) и юниоркам (17−18 лет), — продолжил собеседник агентства. — Оно пройдет в селе Покровское Одинцовского района Московской области — до 19 марта. Потом там же до 2 апреля мы проведем тренировочный сбор команды, а с 3 по 9 апреля — и чемпионат России».