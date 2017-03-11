Промоутер ищет будущих соперников Головкину

— Многие люди говорят о бое с Головкиным, но мало кто действительно подписывает контракт. Мы очень уважаем Келла Брука и Дэниэла Джейкобса, который подписал контракт и выйдет на ринг; Геннадий также выполняет свои обязательства. Этой самый большой и самый опасный бой, который когда-либо был у него. Никто ни коим образом не пытается заглянуть за этот бой, но я уже веду переговоры с другими промоутерами, чтобы понять, кто будет доступен и у кого есть желание драться с Головкиным в случае его победы в марте. С Канело пока ситуация без изменений. Мы ведем переговоры, но есть два больших «если» — Геннадию сначала нужно победить 18 марта, а Канело — 6 мая. Если двух этих вещей не случится, боя не будет. Если же Golden Boy готовы к тому, чтобы оформить сделку, то открыты и мы, — сказал Леффлер.