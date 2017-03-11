Промоутер ищет будущих соперников Головкину
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал перспективы своего подопечного в случае победы над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Dailynews.com.
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Видимо, что-то случилось...
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— Многие люди говорят о бое с Головкиным, но мало кто действительно подписывает контракт. Мы очень уважаем Келла Брука и Дэниэла Джейкобса, который подписал контракт и выйдет на ринг; Геннадий также выполняет свои обязательства. Этой самый большой и самый опасный бой, который
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