Джейкобс похвастался идеальной формой за неделю до боя с Головкиным
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) похвастался идеальной формой за неделю до боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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Джейкобс выложил фотографию на свой странице в Instagram, в которой он продемонстрировал свои кондиции в последний тренировочный день. Снимок он сопроводил хэштегом «готов к войне».
Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта в
В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.
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