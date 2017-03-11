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https://sport.mail.ru/news/boxing/29041615/
11 марта 2017, 13:19 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс похвастался идеальной формой за неделю до боя с Головкиным

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) похвастался идеальной формой за неделю до боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

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Джейкобс выложил фотографию на свой странице в Instagram, в которой он продемонстрировал свои кондиции в последний тренировочный день. Снимок он сопроводил хэштегом «готов к войне».

Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В прямом эфире его покажут «Казахстан» и KazSport. В США он будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

В преддверии очного противостояния боксеры имеют выдающуюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, Головкин выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету Джейкобса 12 досрочных побед кряду.

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