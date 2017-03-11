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https://sport.mail.ru/news/boxing/29041609/
11 марта 2017, 13:15 | Бокс | Р-Спорт

Адвокат: Решение по апелляции Поветкина на вердикт присяжных ожидается в апреле

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Решение по обжалованию вердикта суда присяжных в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк по делу российского боксера Александра Поветкина, провалившего допинг-тест, ожидается в середине апреля, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат россиянина Алексей Карпенко.

В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером в пробе Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. В настоящее время в Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами Поветкина и Уайлдера. В феврале присяжные заседатели вынесли вердикт, что российский боксер принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещен.

«Мы подали апелляцию на вердикт суда присяжных, решение по обжалованию ожидается в середине апреля. Если решение не удовлетворит, то, конечно, суд будет продолжаться, но действовать по результатам будем», — сказал Карпенко по телефону.

Суд рассматривает два дела одновременно — совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся) и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).
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