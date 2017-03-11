Казахстанский боксер Бобиржан Момынов прошел взвешивание перед вторым боем в профи

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) похвастался идеальной формой за неделю до боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).