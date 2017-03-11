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https://sport.mail.ru/news/boxing/29041337/
11 марта 2017, 13:16 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Бобиржан Момынов прошел взвешивание перед вторым боем в профи

Казахстанский боксер Бобиржан Момынов (1−0, 1 КО) прошел процедуру взвешивания перед своим вторым поединком на профессиональном ринге, сообщает «Профи Бокс Казахстана».

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Поединок состоится утром 12 марта по времени Астаны во Флориде. Соперником казахстанца станет американец Энтони Оберби (0−1). Оба боксера уложились в в лимит первого среднего веса. Их поединок продлится четыре раунда.

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