Боксер Флойд Мэйуэзер сообщил, что возобновляет карьеру ради боя с Макгрегором

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«Я выхожу из отпуска ради боя с Макгрегором, — сказал Мэйуэзер. — И я больше не хочу слышать никаких оправданий от Конора касательно денег или его соглашения с UFC.».

Ранее Мэйуэзер сообщил, что подпишет контракт на бой и отправит его Макгрегору, призвав ирландца подписать соглашение, если он действительно хочет выйти на ринг против него.

Предыстория возможного боя

Ранее Макгрегор получил разрешение на проведение боя на территории штата Калифорния, однако он хочет провести поединок с американским боксером в Лас-Вегасе (штат Невада). Для этого он должен получить разрешение от Атлетической комиссии Невады, которая рассмотрит запрос на проведение боя 22 марта. Ранее Мэйуэзер проинформировал, что предложил ирландцу $15 млн за бой без учета процента от дохода за продажи платных трансляций, но тот остался недоволен суммой и отказался. Макгрегор потребовал $100 млн.

Глава UFC Дэйна Уайт сначала предложил Макгрегору и Мэйуэзеру по $25 млн за бой, а получив отказ, выступил против проведения поединка. По его словам, бой не состоится до того момента, пока Макгрегор не отработает контракт с UFC на четыре боя.

На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру.