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https://sport.mail.ru/news/boxing/29040818/
11 марта 2017, 11:27 | Бокс | Vesti.kz

Бекман Сойлыбаев: Хотел отправить соперника в нокаут, но голова у него сделана из цемента

Казахстанский боксер-профессионал Бекман Сойлыбаев (10−0, 4 КО) прокомментировал свою победу в рамках вечера бокса в Польше.

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«Я очень рад, что одержал верх. Конечно, я бы хотел отправить Мераза в нокаут, но соперник попался очень неудобный, постоянно бегал по рингу, а голова у него сделана из цемента. (смеется) Тем не менее, я доволен, что все обернулось именно так, я продышался все шесть раундов. Чувствую, что к следующему бою смогу боксировать и все десять», — цитирует Сойлыбаева diamondring.kz.

Напомним, в рамках вечера бокса в Калифорнии Сойлыбаев провел рейтинговый поединок против мексиканца Германа Мераза и одержал победу единогласным решением судей.

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