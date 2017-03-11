Бекман Сойлыбаев: Хотел отправить соперника в нокаут, но голова у него сделана из цемента

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«Я очень рад, что одержал верх. Конечно, я бы хотел отправить Мераза в нокаут, но соперник попался очень неудобный, постоянно бегал по рингу, а голова у него сделана из цемента. (смеется) Тем не менее, я доволен, что все обернулось именно так, я продышался все шесть раундов. Чувствую, что к следующему бою смогу боксировать и все десять», — цитирует Сойлыбаева diamondring.kz.

Напомним, в рамках вечера бокса в Калифорнии Сойлыбаев провел рейтинговый поединок против мексиканца Германа Мераза и одержал победу единогласным решением судей.