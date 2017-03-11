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https://sport.mail.ru/news/boxing/29040656/
11 марта 2017, 11:23 | Бокс | Vesti.kz

Бекман Сойлыбаев победил мексиканца после возвращения на ринг

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает diamondring.kz.

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В рамках вечера бокса в Калифорнии Сойлыбаев провел рейтинговый поединок против мексиканца Германа Мераза и одержал победу единогласным решением судей.

Отмечается, что Сойлыбаев владел явным преимуществом на протяжении всего боя. По его окончанию организаторы вечера бокса вручили Бекману символичный чемпионский пояс на память об участие в шоу и победе, которая стала для него десятой на профессиональном ринге.

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